Neue Recherche zu Russland – Geheimes Strategie­papier enthüllt Moskaus Pläne für Moldau Putin plant, in der kleine Republik einen Vasallenstaat zu schaffen. Ein geleaktes Dokument zeigt, mit welchen Mitteln der Kreml die Isolierung Moldaus vom Westen vorantreiben will. Manuel Bewarder , Palina Miling , Jörg Schmitt

Er plant Moldaus Destabilisierung und anschliessende Annäherung an Russland: Wladimir Putin in einem Flugsimulator des Helikopterherstellers Rostec. Foto: Mikhail Metzel (EPA, Keystone)

Als Wladimir Putins Truppen im Februar vergangenen Jahres die Ukraine überfielen und schnell an Boden gewannen, machte ein Szenario die Runde. Putin plane, so meinte man in westlichen Militärkreisen, einen Korridor zwischen der Krim und der ukrainischen Hafenstadt Odessa zu schaffen – um dann weiter nach Westen vorzustossen. Bis ins Nachbarland, in die Republik Moldau, eine ehemalige Sowjetrepublik. Der Staat mit nur 2,5 Millionen Einwohnern liegt eingequetscht zwischen der von Russland bekämpften Ukraine und dem EU- und Nato-Land Rumänien, er zählt zu den ärmsten Ländern Europas.