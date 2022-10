Herr Sägesser, was müssen wir beachten, wenn wir abseits der ausgeschilderten Wanderwege laufen?

Bei nicht ausgeschilderten Wanderwegen kann es sein, dass ein Weg nicht durchgängig und auf einmal unterbrochen ist oder im Nirwana endet. Meist gibt es keine Informationen und Anhaltspunkte über solche Wege, womit man sich im Klaren sein muss, was einen erwartet. Wie beim Wandern auf normalen Wegen ist und bleibt die Selbsteinschätzung der zentrale Punkt, also: Bin ich überfordert, oder entspricht das Terrain meinem Niveau? Eine gewissenhafte Tourenplanung ist unumgänglich, da wir uns nicht an Informationen und Schildern orientieren können. Wie ist und wird das Wetter? In welchem Gelände bewege ich mich? Wie lange werde ich etwa unterwegs sein?