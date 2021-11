Jela Haslers Wochenende - «Geht bitte nicht alle dahin, wo ich bin»

Grosse Menschenmengen machen die Regisseurin nervös. Am liebsten spaziert sie auf den Käferberg – und geniesst da die Aussicht auf Zürich.

Jedes Wochenende beantworten im Kanton Zürich wohnhafte Personen aus Kultur, Sport und Wirtschaft unseren Fragebogen und verraten Rituale, gute Lektüre und Ausflugstipps. Heute: Jela Hasler.

Wie sieht ein klassisches Wochenende bei Ihnen aus?

Da ich keine Festanstellung habe, ist meine Arbeitszeit kaum vorgegeben, und damit auch die Freizeit nicht. Es ist also phasenabhängig. Oft arbeite ich auch am Wochenende. Wenn weniger ansteht, hänge ich eher rum. Grundsätzlich lese ich am Wochenende mehr als sonst.