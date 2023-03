Live-Ticker Biel – Bern – Der SCB verliert 1:3 und steht eine Niederlage vor dem Saisonende Der EHC Biel holt sich mit dem Heimsieg die 3:2-Führung in der Best-of-7-Viertelfinal-Serie. Kristian Kapp

Der SCB steht nun am Sonntag zuhause in Spiel 6 unter Siegeszwang. Verliert die Mannschaft von Toni Söderholm dort gegen Biel, ist die Saison zu Ende und zieht der Gegner in die Halbfinals ein. In Spiel 5 am Freitag wird dem SCB am Ende der Fehlstart zum Verhängnis: Nach 34 Sekunden liegen die Berner gegen entfesselt startende Bieler bereits im Rückstand. Rajala trifft zunächst den Pfosten, den Abpraller stochert Sallinen über die Linie. Und Biel nützt nach gut 13 Minuten gleich sein erstes Powerplay zu einem weiteren Treffer: Kessler erzielt mit einem platzierten Schuss das 2:0.

Lindbergs Kunstschuss-Treffer ist zu wenig

Danach rennt der SCB das praktisch ganze Spiel lang an. Das Mitteldrittel wird zwar nicht in jenem Masse vom Gastteam dominiert wie es die 17:3 Torschüsse vermuten lassen. Dennoch ist das Anschlusstor im Powerplay verdient: Lindberg gelingt ein wunderbarer Treffer, nachdem er aus spitzem Winkel zunächst einen Pass anttäuscht und dann mit einem Backhand-Kunstschuss perfekt trifft.

Ansonsten kann der SCB den einmal mehr starken Bieler Goalie Säteri nicht bezwingen. Im Schlussdrittel trifft Scherwey zwar früh den Pfosten, er wird in der Folge aber auch durch drei Strafen ausgebremst. Die beste Ausgleichschance bietet sich dem SCB fünf Minuten vor Schluss, als Sceviour und Moser im Slot zu Schuss und Nachschuss kommen, aber Säteri nicht bezwingen können. Rajala entscheidet das Spiel 17 Sekunden vor Schluss mit dem 3:1 ins leere Berner Tor.

Der Blick in die anderen Stadien Heute, in Runde 5 der Viertelfinals, wurde erstmals in allen vier Partien gleichzeitig gespielt: Servette – Lugano 5:1 (Stand 3:2). Lakers – Zug 4:1 (Stand 2:3). ZSC – Davos 1:0 (Schlussstand 4:1 – der ZSC als erstes Team im Halbfinal). Das war der Live-Ticker der Partie Biel – Bern. Danke fürs Mitlesen. In Kürze folgt auf dieser Homepage ein ausführlicher Matchbericht. Das Spiel ist zu Ende Biel gewinnt 3:1 und geht in der Serie 3:2 in Führung. 60' TOR BIEL Rajala trifft 17 Sekunden vor Schluss ins leere Tor zum 3:1. 60' Bern ohne Goalie. Noch 30 Sekunden. 60' Bern komplett. Noch eine Minute zu spielen. 59' Biel im Powerplay nun bemüht, den Puck zu halten. Auch darum wohl ausnahmsweise Lööv an der blauen Linie gemeinsam mit Rathgeb. 58' Wüthrich hält Yakovenkos Schuss fest. Bully vor dem SCB-Tor. Noch eine Minute PP, das Spiel dauert noch 2 Minuten. 58' Rajala kommt zu einer ersten PP-Chance, Wüthrich hält. Noch 2:10 zu spielen. Das PP noch 1:10. 58' Und nun ein Momentum-Killer für Bern: Scherwey muss für ein Beinstellen gegen Säteri auf die Strafbank. Erneut ein harter Call der Referees. In seinem Ärger drischt Scherwey auf der Strafbank den Stock ans Plexiglas und streift ungewollt den Bieler Offiziellen neben ihn. Danach kommt es zur Entschuldigung. 57' Bader kommt zwei Mal zu Chancen, einmal wird er geblockt, einmal ist Säteri zur Stelle. 57' Und wieder ein Icing von Biel. Der EHC steht zwar mittlerweile permanent unter Druck, doch seit der Doppel-Chance Sceviour/Moser wurde es nie mehr wirklich gefährlich vor Säteri. 56' Biel muss zum Icing greifen. Bully vor Säteri. 56' Zgraggen dribbelt sich in den Slot, sein Backhand-Schuss misslingt aber, der Puck geht weit am Tor vorbei. 55' Nach dem Bully gleich die nächsten Berner Chancen: DiDomenicos Schuss geht ins Aussennetz, kurz danach kann Säteri Loeffels Weitschuss festhalten. Wieder Bully vor dem Bieler Tor. 55' Das hätte das 2:2 sein können, ja wohl müssen: Sceviour und Moser kommen im Slot zu Top-Chancen, der EHC Biel wehrt sich mit Säteri, sowie Händen und Füssen. Grosses Chaos vor dem Bieler Tor. 53' Ein Weitschuss Goloubefs mit viel Verkehr im Slot, doch der Puck fliegt am Bieler Tor vorbei. 52' Bern komplett. Das war ein gutes PK. 51' Gute Störarbeit Mosers im PK. Biel hat Mühe, sich in der Zone festzusetzen. Noch 50 Sekunden PP. 50' Strafe DiDomenico wegen Beinstellens gegen Delémont. Auch über diese kann man diskutieren. So oder so: Powerplay Biel. Ältere Beiträge

