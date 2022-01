Corona-Ausbruch in Altersheim – Geht es trotz Booster wieder los? 49 Infizierte in einem Baselbieter Heim – und dennoch gibt der Branchenverband Entwarnung. Die Situation in der Altenpflege sei deutlich entspannter als noch vor einem Jahr. Alessandra Paone

Im Vergleich zum letzten Jahr sind die Alters- und Pflegeheime in der Schweiz jetzt viel erfahrener im Umgang mit dem Coronavirus. Foto: Boris Müller

Im Alters- und Pflegeheim Jakobushaus in Thürnen BL haben sich 49 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Davon sind knapp die Hälfte Bewohnerinnen und Bewohner, der Rest Pflegende. Eine infizierte Person ist gestorben; sie war ungeimpft. Das wurde am Sonntag bekannt.

Das ganze Heim steht seit dem Ausbruch unter Quarantäne. Das Schild vor dem Eingang, das auf die geltenden Covid-Regeln hinweist, wurde mit einem gelben Balken überklebt. «Corona-Infektionen! Heim bleibt geschlossen!», steht da geschrieben. Das Besuchsverbot erinnert an die Situation vor einem Jahr, als praktisch alle Altersinstitutionen in der Schweiz von der Aussenwelt abgeschottet waren. Es herrschte Angst und Unsicherheit – zu viele Menschen waren in den Heimen an oder mit Covid gestorben.