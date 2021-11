Stadtentwicklung im Zentrum – Gehts in Kloten um den Stadtplatz, ist Sparen kein Thema Aktuell liegen konkrete Pläne zur Erweiterung des Stadtplatzes von Kloten vor. Der Stadtrat hält trotz finanziellen Engpässen am Millionenprojekt fest. Christian Wüthrich

Der Blick vom heutigen Stadtplatz in Richtung Puck-Kreisel (hinten Mitte), Fleischli (rechts hinten) und Bahnhofstrasse (links hinten) zeigt, wie der obere Teil des Areals auch in die Stadtplatzgestaltung integriert werden könnte. Visualisierung: Nightnurse Images/Stadt Kloten

Einen schmucken Stadtplatz mit einheitlicher Pflästerung hat Kloten bereits erhalten. Seither war auch stets von einer Erweiterung die Rede. Nun hat der Stadtrat die Pläne für die Ausgestaltung des zusätzlichen Platzgebietes beim Puck-Kreisel samt einer Aufwertung der Bahnhofstrasse behandelt.

Das Siebnergremium an der Spitze der Stadt Kloten möchte gern an der beabsichtigten Aufwertung des Zentrums festhalten. Wobei das allerdings noch längst nicht beschlossene Sache ist, denn zunächst ist das örtliche Parlament am Zug, und danach wird das rund 4,1 Millionen Franken teure Vorhaben auch noch eine Volksabstimmung überstehen müssen, bevor es umgesetzt werden kann.