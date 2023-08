Architektur auf Instagram – Geil, Hammer, mega – und sehr viele Herzchen-Emojis Auf Instagram werden Fotos von Schlössern, Burgen und Palästen millionenfach gepostet. Die architektonische Moderne: können wir vergessen. Gerhard Matzig

«OMG, I like»: Schloss Neuschwanstein steht bei Instagram-Usern hoch im Kurs. Foto: LightRocket via Getty Images

Der Architekt Bruno Taut, ein Vertreter der Moderne, ist 1938 gestorben. Man kann ihm nicht auf Instagram folgen. Oder ihn fragen, was er von der dort publizierten Liste «der zehn beliebtesten Herrenhäuser» hält. Darunter, denn die «Studie», die der Liste zugrunde liegt, tut gar nicht erst so, als wollte sie bautypologisch korrekt sein, tummeln sich etwas wahllos Burgen, Schlösser, Paläste und das Weisse Haus in Washington, D.C., als demokratischer Bau in Château-Architektur.