Vorbereitungen auf Halloween – Geister regieren diesen Garten in Freienstein Mehrere Tage vor Halloween haben sich gruselige Gestalten bei Simone Infanger in Freienstein eingenistet. Auch die Polizeikorps bereiten sich auf die Nacht vor. Thomas Mathis

Viele Spinnweben, ein Friedhof und gruselige Fratzen dekorieren den Garten von Simone Infanger. Foto: Francisco Carrascosa

Ungeheuer, Hexen und kleine Monster ziehen in der Nacht auf Montag durch die Strassen und Gassen im Zürcher Unterland. Erste Spuren hat die Geisterwelt bereits hinterlassen – und zwar an der Breitestrasse in Freienstein bei Simone Infanger. Bereits 30 Stunden hat die Pflegefachfrau in die detailreiche Halloween-Dekoration rund um ihr Haus investiert. Es gibt da einen Tunnel aus Spinnennetzen, einen Friedhof mit Skeletten, einen übergrossen Werwolf, furchterregende Zombies und Animationsfiguren aus Amerika. Für die richtige Inszenierung sorgen Scheinwerfer, Nebelmaschinen und UV-Lampen. Infanger hofft auf gutes Wetter: «Der starke Wind vor ein paar Tagen hat mir bereits zuleide gewerkt.»