Baseball: Auftakt in Embrach – Geklatscht wird sowieso Der Run auf Toilettenpapier ist vorbei, der Homerun im Baseball seit einer Woche wieder möglich. In der NLB kämpfen die Embrach Mustangs nach langer, Coronavirus-bedingter Pause um einen Playoff-Platz. Marisa Kuny

Coach David Kästli ist mit den Embrach Mustangs zurück auf dem Baseballfeld, Abstand halten ist hier kein Problem. Foto: Sibylle Meier

Baseball scheint als Sport wie gemacht für Corona-Zeiten: Neun Leute formieren sich auf über 10’000 Quadratmetern zur Verteidigung, so lässt sich in diesem weiten, viertelkreisförmigen Feld bequem Abstand halten. Und auf den Bases gilt schon lange, was in den Einkaufsläden vor den Regalen seit kurzem ungeschriebene Regel ist: Kommt einer hinzu, muss der andere weg.