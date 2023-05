88’000 Franken weniger – Gekürzter Beitrag aus Strassenfonds beschäftigt Bachs Der Gemeinde Bachs erhält 88’000 Franken weniger aus dem kantonalen Strassenfonds, als ihr eigentlich zusteht. Der Gemeinderat diskutiert nun Ideen, das zu ändern. Thomas Mathis

Die Gemeinde Bachs erhält dieses Jahr neu 267’000 Franken vom Kanton für den Unterhalt der Gemeindestrassen. Foto: Balz Murer

Der Kanton bezahlt neu Beiträge an den Unterhalt der Gemeindestrassen. Auch Bachs darf sich über einen Betrag von rund 267’000 Franken freuen. Pro Kopf sind das 419 Franken, was im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Kanton viel ist. Nur Oberembrach kommt auf einen höheren Betrag pro Kopf. Im Unterland am meisten erhält die Stadt Bülach mit etwa 930’000 Franken. Schlusslicht ist Hüttikon mit knapp 55’000 Franken.