Ersatz für Asylunterkunft in Oberweningen – Gelbe Container bieten Wohnraum für zwölf Personen In Rümlang werden die vor zwei Jahren angeschafften Container für Asylsuchende nicht mehr gebraucht. Die Gemeinde Oberweningen kann sie günstig kaufen. Barbara Gasser

Diese Container als Unterkunft für Asylsuchende könnten bald in Oberweningen stehen. Foto: PD/Gemeinde Rümlang

Die mittlerweile 30 Jahre alte Asylunterkunft an der Chlupfwisstrasse 30 in Oberweningen entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik. Sie muss entweder saniert oder ersetzt werden. Der Gemeinderat hat sich für Ersatzcontainer als Nachfolgelösung entschieden. Er informierte am Montag, 27. November, über das Projekt.

Mangelhafte Installationen

Sozialvorstand Stephan König erklärte, dass die Installationen für Strom und Wasser, der Boiler sowie die Sanitäranlagen mangelhaft seien und ersetzt werden müssten. «Wegen der schlechten Isolation ist zudem der Energieverbrauch sehr hoch«, sagte er. Der Gemeinderat hat sechs Varianten für einen Ersatz geprüft. Sie reichen von einem neuen Holzbau für rund eine Million Franken über Mietwohnungen mit hohen laufenden Kosten bis eben zu den Occasionscontainern. Fündig geworden sei man in Rümlang, wie Gemeindepräsident Richard Ilg sagte.