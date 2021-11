Meistertrainer Larry Huras – «Geld! Das ist Lugano! Hier ist Geld überall!» Er hat das Schweizer Eishockey als Coach geprägt und mit seinen Sprüchen unterhalten. Mit 66 Jahren kehrt der Kanadier nochmals an die Bande zurück. Reto Kirchhofer

«Entertrainer»: Nach viereinhalb Jahren Unterbruch kehrt Larry Huras an die Bande zurück. Foto: Andreas Blatter

Die Nachricht ist ein Weilchen her. Larry Huras war in einem Artikel über den neuen National-League-Rekordspieler Beat Gerber zitiert worden. Er meldete unverzüglich: «Hat mich gefreut, meinen Namen für einmal anderswo zu lesen als auf den Rechnungen, die ich bezahlen muss.»

Geldprobleme hat Huras nicht. Er unterhält und vertreibt ein Hilfsprogramm für Eishockeytrainer. Die Software ist in 13 Sprachen verfügbar und wird in 38 Ländern genutzt. Aber in seinem Selbstverständnis gehört der 66-Jährige noch immer an die Bande, in die Verantwortung, ins Scheinwerferlicht. «Geben Sie Marc Lüthi meine Nummer für den Fall, dass er sie verlegt hat», schrieb der Kanadier vor kurzem. Zwinkerndes Smiley inklusive.