Geldberater: Kassenobligationen versus ETF – Kursschwankungen machen mich nervös – was jetzt? Ein Leser fragt sich, ob er anstelle einer Vermögensverwaltung mit ETF auf stockkonservative Kassenobligationen ausweichen soll. Unser Geldberater weiss Rat. Martin Spieler

Kursschwankungen verlieren auf lange Sicht meist an Bedeutung – Bauchschmerzen machen sie manchen dennoch. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich habe seit September 2021 bei der Sparkasse Schwyz ein ETF-Mandat «ausgewogen» über 200’000 Franken. Im Februar 2022 begann der Ukrainekrieg und die Kurse fielen beachtlich. Im März 2022 habe ich 100’000 Franken herausgenommen – wohl aus Angst. Soll ich angesichts der Unsicherheit an den Aktienmärkten und den jährlichen Gebühren ganz aus dem Mandat aussteigen und zum Beispiel Kassenobligationen für 10 Jahre – bei der Sparkasse ohne Gebühren –, Festgeld oder etwas anderes kaufen, um so den Verlust in Grenzen zu halten? Ich habe bemerkt, dass mich Kursschwankungen nervös machen und ich eher der Typ bin, der etwas Sicherheit braucht. Was raten Sie mir? Leserfrage von M.M.