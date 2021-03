ZUgespitzt – Gelegenheit macht keine Diebe Eine simple Einkaufstasche kann in der Öffentlichkeit für grosse Verunsicherung sorgen. Doch Diebstahl scheint hierzulande viel weniger häufig als Ordnungsliebe. Andrea Söldi

Eine Tasche voll mit Lebensmitteln können Sie problemlos eine Zeit lang in der Öffentlichkeit deponieren. Denn die meisten Leute hier sind ehrlich und satt. Foto: Archiv

Kaum etwas irritiert die Leute wohl so sehr wie Dinge im öffentlichen Raum, bei denen nicht klar ist, wem sie gehören. Neulich am Busbahnhof Bülach: Ich wollte noch schnell etwas einkaufen gehen, bevor mein Zug fuhr, hatte aber eine schwere Tasche dabei, die ich nicht mitschleppen wollte. Also deponierte ich sie für etwa zehn Minuten auf einer Bank. Als ich zurückkam, sass dort eine Frau. Sie konnte fast nicht glauben, dass ich die Tasche einfach unbeaufsichtigt gelassen hatte. Sie habe sich schon Gedanken gemacht! Es werde ja so viel gestohlen!