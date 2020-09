Lugano mit gelungenem Saisonstart

Die Tessiner besiegten zum Saisonbeginn ein erschreckend instabiles Luzern 2:1. Dabei zeigten die Luganesi vor allem in der ersten Hälfte eine gute Leistung, dominierten klar, erspielten sich Chancen und gingen verdient in Führung. In der zweiten Hälfte agierte Lugano nicht mehr so aktiv, das Spiel verlor an Dynamik. Lungoyi flog nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung vom Platz. In den Schlussminuten wurden die Tessiner für ihre Nachlässigkeit bestraft, gleich daraufhin war das Spiel aber zu Ende. Will Lugano gegen Zürich gewinnen, muss eine über die ganze Spieldauer konstantere Leistung her.