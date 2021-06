Regionalwahlen in Frankreich – Gelingt den Konservativen ein Comeback? Sozialisten und Republikaner wollen bei der zweiten Runde der Regionalwahl ihren Aufwärtstrend bestätigen. Bereits schauen sie auf die Präsidentschaftswahl 2022. Nadia Pantel aus Paris

Hat nationale Ambitionen: Xavier Bertrand, Kandidat in der Region Hauts-de-France. Foto: François Lo Presti (AFP)

Hätten die Umfragen recht behalten, dann stünde am Wochenende bei der zweiten Runde der französischen Regionalwahlen ein weiterer grosser Etappensieg der Rechtspopulisten bevor. Die Meinungsforscher sahen Marine Le Pens Rassemblement National (RN) in mehreren Regionen als stärkste Kraft in die Stichwahl gehen. Doch die politische Landschaft sieht nach dem ersten Wahlgang vom vergangenen Sonntag anders aus als vorhergesagt. Zu den Siegern zählen die alten Volksparteien.

Die konservativen Republikaner sind die stärkste Partei. Sozialisten, Grüne und die linke France Insoumise kommen gemeinsam auf ein Drittel der Stimmen. Die Regierungspartei La République en Marche (LREM) hingegen verschwindet bei diesen lokalen Wahlen in der Bedeutungslosigkeit. Ein entscheidender Faktor schränkt die Aussagekraft der Ergebnisse jedoch massiv ein: Nur ein Drittel der Wahlberechtigten hat seine Stimme abgegeben. Ein Überblick über die wichtigsten Tendenzen der Regionalwahl, am Beispiel von vier Regionen.