47. Minute

Tor

Toooooor für YB! Elia wird auf rechts steil lanciert, er kommt an der Grundlinie zum Flanken, sein Ball wird abgefälscht und landet genau in den Armen von Goalie Lomb — dieser will den Ball aber nicht festhalten, weshalb Siebatcheu aus kürzester Distanz einschieben kann. Was für ein Fehler.