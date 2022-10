Militärkonzert in Oberglatt – Gelungener Musikanlass Am 22. September organisierte die Offiziersgesellschaft Zürcher Unterland nach drei Jahren Unterbruch wiederum ein öffentliches Militärkonzert.

In der Chliriethalle in Oberglatt konnte der Präsident der Offiziersgesellschaft Zürcher Unterland, Oberstleutnant Edgar Urech, das grosse Rekrutenspiel 16-2/2022 – 60 Musikanten und Musikantinnen plus 11 Tambouren – begrüssen. Ebenfalls liessen es sich rund 370 Musikfreunde nicht nehmen, das diesjährige Konzert zu besuchen. Das Spiel stand unter der Leitung von Hauptmann Stéphane Terrin, Stabsadjutant Philipp Rütsche und Oberwachtmeister Nicolas Gehrig. Das Konzert war absolute Spitzenklasse und bot über klassische Marschmusik, Filmmusik, moderne Interpretationen und solistische Einlagen für jeden Besucher ein hochstehendes Repertoire. Auch die vier Tambouren-Vorträge vermochten die Zuhörer zu begeistern und so verging der Abend viel zu schnell. Nach fast zweieinhalb Stunden Konzert, nach absolut verdienten drei «Vorhängen» mit donnerndem Applaus, fand der Anlass mit dem Zapfenstreich seinen Abschluss. Es war ein absolut gelungener Musikanlass mit richtiger Stimmung im Saale. Viele der Besucher freuen sich schon heute auf das nächste Konzert.

red

