Gemeinde Embrach – Mehr Schulraum und Platz für die Gemeindeverwaltung An der Dorfstrasse 7 wurde eines der älteren Häuser in Embrach renoviert. Jetzt hat die Schule mehr Platz. Und die Gemeindeverwaltung auch.

Elf Monate lang wurde an der Dorfstrasse 7 in Embrach gebaut. Wie die Gemeinde mitteilt, wurde das renovierte Gebäude am Freitag von Gemeindepräsidentin Rebekka Bernhardsgrütter eröffnet. Die neuen Räume wurden im Rahmen der offiziellen Einweihungsfeier den Nutzerinnen und Nutzern übergeben.

Begonnen hat die Geschichte am 28. Juni 2021, als die Gemeindeversammlung einen Kredit für den Um- und Ausbau der Liegenschaft bewilligte. Dies mit dem Ziel, die Gemeindeverwaltung zu erweitern und neu die Schulverwaltung im Gebäude der Gemeindeverwaltung unterzubringen. Durch die Integration der Schulverwaltung wurden wiederum Räume frei. Und damit der zusätzlich benötigte, neue Schulraum für die Schuleinheit Dorf. Dieser stand wie geplant per Schulanfang zur Verfügung.

Der ehemalige Vielzweckbau geht in seinem Kern ins 18. Jahrhundert zurück. Er gehört damit zu den ersten Bauten an der Dorfstrasse im historischen Strassendorf von Embrach und ist daher siedlungshistorisch bedeutsam. Ursprünglich als Wohnhaus in Riegeln errichtet, wurde die Dorfstrasse 7 im Jahr 1841 zu einem Vielzweckbau bestehend aus Wohnhaus, Stall, Scheune, Waschhaus und Holzschuppen erweitert. Zwischen 1855 und 1927 war hier eine Bäckerei einquartiert. Ein grösserer Umbau des Gebäudes erfolgte zwischen 1914 und 1917 und dann nochmals in den 1960er-Jahren.

Die Gemeinde Embrach hat die an das Gemeindehaus angebaute Liegenschaft 2006 erwerben können, zwecks Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten für die Gemeindeverwaltung. Bis zum Umbau waren in der rudimentär eingerichteten und sanierungsbedürftigen Liegenschaft Notwohnungen eingerichtet.

red

