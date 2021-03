Kantonspolizei überführt Sprayer – Gemeinde kann sich Belohnung sparen Das Sprayer-Duo von Wallisellen ist ermittelt und die Gemeinde kann die ausgesetzte Prämie behalten. Daniela Schenker

Mit Schmierereien wie dieser ist das Sprayer-Duo für einen Sachschaden von insgesamt 45’000 Franken verantwortlich. Foto: Daniela Schenker

Die Urheber der Schmierereien von Wallisellen und Bassersdorf sind ermittelt. Nachdem in der Nacht vom 7. auf den 8. November 2020 an insgesamt 27 Orten der Gemeinden Botschaften wie «Maske weg», «Hört endlich auf zu testen», «Sklaven tragen Masken» zum Teil grossflächig in Form von Sprayereien an Plakatwänden, Fassaden und an den Wänden von Unterführungen prangten, griff die Gemeinde Wallisellen zu einer aussergewöhnlichen Massnahme. Sie rief die Bevölkerung zu Hinweisen an die Polizei auf und setzte eine Belohnung von insgesamt 1000 Franken aus, sollten diese Hinweise zur Ermittlung der Täterschaft führen. Wie nun bekannt wurde, beträgt der durch die Schmierereien angerichtete Sachschaden 45’000 Franken.