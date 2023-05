Containeranlage in Niederglatt – Gemeinde kauft Liegenschaft mit Containern für Asylsuchende Die Gemeinde Niederglatt braucht kurzfristig 30 Plätze für Asylsuchende. Der Gemeinderat hat ein Grundstück samt Containeranlage für 1,16 Millionen Franken erworben.

Mit der erneuten Erhöhung des Unterbringungskontingents ab dem 1. Juni von 0,9 Prozent auf 1,3 Prozent durch den Kanton Zürich muss die Gemeinde Niederglatt 22 zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen. Die bestehenden

Kapazitäten reichen dann nicht mehr aus. Das Recht auf Familiennachzug verschärft den Kapazitätsbedarf zusätzlich. Das schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.



Zurzeit verfügt die Gemeinde Niederglatt an der Brunnenwiesenstrasse über eine Containeranlage für 24 Plätze. Weiter steht das Obergeschoss des alten Gemeindehauses mit bis zu 12 Plätzen zur Verfügung. Seit Sommer 2022 ist zudem die Zivilschutzanlage (ZSA) Eichi für Flüchtlinge in Betrieb. Gesamthaft braucht die Gemeinde Niederglatt kurzfristig Kapazitäten von rund 30 Plätzen.

Will die Gemeinde die bereits geöffnete ZSA mittelfristig schliessen und als Reserve für eine weitere Kontingentserhöhung vorhalten, sind rund 45 Plätze notwendig, heisst es in der Mitteilung weiter. Darum hat der Gemeinderat diverse Alternativen geprüft. Sämtliche nachweislichen Anstrengungen sind erfolglos geblieben. Der Wohnungsmarkt im unteren und mittleren Preissegment ist ausgetrocknet, Anfragen zur Miete von Gewerbeliegenschaften, leer stehenden oder zum Abbruch vorgesehenen Liegenschaften wurden abschlägig beantwortet und die Möglichkeiten zur privaten Unterbringung scheinen ausgeschöpft. Die Möglichkeiten der gemeindeeigenen Liegenschaften sind gering und reichen für zusätzliche Kapazitäten nicht aus oder tangieren andere Betriebe wie die Primarschule erheblich.

Container für 52 Personen

Auf der Suche nach anderen Unterbringungsmöglichkeiten stiess der Gemeinderat auf die zum Verkauf stehende Liegenschaft Mülibodenstrasse 1 in Niederglatt. «Der Gemeinderat schätzt sich glücklich, den Kauf der Liegenschaft unter Berücksichtigung des grossen Handlungsdrucks zu einem fairen Marktpreis erfolgreich zum Abschluss gebracht zu haben», lässt er sich in der Mitteilung zitieren. Der Kaufpreis für das über 700 m² grosse Grundstück samt Containeranlage betrug 1,16 Millionen Franken.

Die Liegenschaft liegt in der Gewerbezone und ist vielseitig nutzbar. Auf dem Grundstück steht eine qualitativ wertig verbaute Containeranlage, welche Platz für 52 Personen bieten wird. Die dreijährige Anlage erscheint sowohl aussen wie auch innen in einem sehr guten Zustand. Sie besteht aus fünf Einheiten und ist modular nutzbar. Das Grundstück ermöglicht es auch, zwei separate Zugänge zu den einzelnen Einheiten zu realisieren. In den nächsten Wochen wird die Liegenschaft für die Aufnahme von Flüchtlingen umfunktioniert, sodass der Betrieb im Herbst 2023 starten kann.

