Gemeindeversammlung Hüttikon – Gemeinde mit soliden Finanzen Der Hüttiker Gemeinderat hat der Gemeindeversammlung ein Budget fürs kommende Jahr mit einem Plus von 40’000 Franken vorgelegt. Anna Bérard

Die Hüttikerinnen und Hüttiker trafen sich im Primarschulhaus Rotflue zur Gemeindeversammlung. Archivfoto: Sibylle Meier

Die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Hüttikon sieht trotz der Pandemie und den entsprechenden Unsicherheiten gut aus. Bereits die Jahresrechnung 2019 schloss mit einem Ertragsüberschuss statt wie erwartet mit einem Minus. Jetzt hat der Hüttiker Gemeinderat am Dienstagabend der Gemeindeversammlung ein Budget mit einem Ertragsüberschuss von 40’000 Franken fürs kommende Jahr vorgelegt. Das Budget weist einen Aufwand von 3,45 Millionen Franken und einen Ertrag von 3,49 Millionen Franken aus.

Der Steuerfuss wird bei 38 Prozent belassen, wobei zum Gesamtsteuerfuss noch jener der Primarschulgemeinde Dänikon-Hüttikon und jener der Sekundarschulgemeinde unteres Furttal dazuzählt. Die Gemeindeversammlung der Primarschule hat noch nicht stattgefunden.

Einstimmiges Ja zum Budget 2021

Die 22 anwesenden Stimmberechtigten (3,8 Prozent) haben das Budget und den Steuerfuss ohne Gegenstimme genehmigt.

Die wesentlichen Abweichungen zum Vorjahresbudget der Politischen Gemeinde Hüttikon liegen in der Pflegefinanzierung, in der sozialen Sicherheit und in den Abschreibungen. Hüttikon rechnet aufgrund der aktuellen, rückläufigen Pflegefälle mit tieferen Kosten in der Pflegefinanzierung. Im Bereich der sozialen Sicherheit konnte die Gemeinde weitere Personen wieder in die Arbeitswelt eingliedern. Die Abschreibungen fallen tiefer aus, da viele Anlagen im Jahr 2020 ihre Nutzungsdauer erreicht haben.

Ein grosser Ausgabeposten in der Investitionsrechnung ist der Kauf eines Grundstücks für 2,65 Millionen Franken. Der Kauf setzt jedoch die Zustimmung der Gemeindeversammlung voraus.