Zeitreise aus Dänikon – Gemeinde profitiert vom Erbe der Anna Stüssi 12’400 Franken bezahlte der Vater von Anna Stüssi 1909 für das Haus an der Oberdorfstrasse 5. Acht Jahrzehnte später betrug der Kredit für den Neubau 3,8 Millionen Franken. Barbara Gasser

Anna Stüssi vermachte ihr Elternhaus der Gemeinde Dänikon. Foto: Kurt Bannwart Der Neubau wurde 1991 realisiert und entspricht gemäss Vorgaben von Anna Stüssi dem Original. Foto: Kurt Bannwart 1 / 2

1993 war das neue Anna-Stüssi-Haus an der Oberdorfstrasse 5 in Dänikon eingeweiht worden. Es entspricht ziemlich genau dem früheren Bau aus dem Jahr 1810. Die Besitzerin Anna Stüssi war 1891 geboren worden und lebte in ihrem Elternhaus, bis sie ein paar Jahre vor ihrem Tod 1985 in die Klinik Hard umzog. Sie war nicht mehr fähig, allein zu leben. Entsprechend verwahrlost war das Haus, als sie es aus gesundheitlichen Gründen verlassen musste.