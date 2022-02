Umfrage in Rümlang – Gemeinde soll sich vor allem nach innen entwickeln Das räumliche Entwicklungskonzept von Rümlang stösst bei der Bevölkerung auf Zustimmung. Eine Ausweitung gegen Süden wird aber eher abgelehnt. Renato Cecchet

Das verdichtete Bauen (im Bild das Hotel Intercity) ist auch in Rümlang ein Thema. Die Bevölkerung steht einer Ausweitung der Gemeinde eher kritisch gegenüber. Foto: Francisco Carrascosa

Rümlang zählte Ende 2018 8159 Einwohnerinnen und Einwohner und ist in den letzten 15 Jahren um mehr als ein Drittel gewachsen. Gemäss regionaler Prognose würden die Gemeinden im Glattal auch künftig wachsen. So steht es in der Einleitung zum Bericht über das räumliche Entwicklungskonzept (REK). Dieses wurde an der Rümlanger Gemeindeversammlung vom 14. Juni 2021 vorgestellt und dient als raumplanerisches Instrument, das die räumlichen Potenziale der Gemeinde thematisiert und die kurz-, mittel- sowie langfristige räumliche Entwicklung definiert, wie der Gemeinderat in seinem Bericht schreibt. Das Zielbild liegt im Jahr 2040.