Darum gehts an der Gemeindeversammlung Regensdorf – Gemeinde will Privilegien ihrer Angestellten einschränken Das Personal der Gemeinde Regensdorf soll keinen wesentlich besseren Kündigungsschutz als jenes in der Privatwirtschaft geniessen. Die Gemeinde will die Personalverordnung entsprechend ändern. Anna Bérard

Die Arbeitsbedingungen der Angestellten im Gemeindehaus von Regensdorf sind in der Personalverordnung geregelt. Foto: Sibylle Meier



Regensdorf bringt an der Gemeindeversammlung am 7. Dezember eine überarbeitete Personalverordnung (PVO) zur Abstimmung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Der Hauptgrund aber ist klar: Die aktuelle PVO von 2002 erschwert die Auflösung von Arbeitsverhältnissen.

Einer Person zu künden, die bei der Gemeinde angestellt ist, kann zeitraubend und mit hohen Kosten verbunden sein. Die Gemeinde will darum Arbeitsverhältnisse, die für sie nicht mehr stimmen, rascher und unkomplizierter auflösen können. In den Unterlagen zur Gemeindeversammlung ist das Anliegen so formuliert: «Damit die Gemeinde Regensdorf ihren Auftrag in der geforderten Qualität und effizient erfüllen kann, muss es für sie möglich sein, Arbeitsverhältnisse rechtzeitig, innert nützlicher Frist und ohne unverhältnismässig hohe Kosten auflösen zu können, sofern die betroffenen Personen den an sie gestellten Anforderungen nicht genügen.»