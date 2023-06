Stadel – Gemeinde will von Bevölkerung die Meinung zum Tiefenlager hören Der Gemeinderat von Stadel macht eine Umfrage zum geplanten Tiefenlager. So will er herausfinden, was die Bevölkerung denkt.

Der Gemeinderat von Stadel fühlt sich durch das Tiefenlager mehrfach gefordert. Gemeinderat Reto Grossmann ist seit Anfang Jahr Co-Präsident der Regionalkonferenz Nördlich-Lägern – des Gremiums also, das die regionale Mitbestimmung bei dem Projekt koordiniert. Gemeinderätin Marion Schneider führt die Geschäftsstelle der Regionalkonferenz, die seit diesem Jahr ihren Sitz neu in Stadel hat.

Gerade bei diesem intensiven Engagement sei es für den Gemeinderat von Stadel wichtig, den Puls der Bevölkerung zu spüren, heisst es in einer aktuellen Mitteilung. «Natürlich erhalten wir den einen oder anderen Input aus der Bevölkerung», sagt Gemeindepräsident Dieter Schaltegger. «Aber wir möchten auch von denjenigen, die sich bislang nicht äussern, wissen, was sie über das Tiefenlager denken. Im besten Falle gibt uns die Umfrage ein klares Mandat für unsere politische Arbeit und die Gespräche mit den anderen Stakeholdern.»

Deshalb wünscht sich der Gemeinderat, dass möglichst viele in Stadel an der Umfrage mitmachen. «Es ist klar: Je mehr Menschen teilnehmen und ihre Ansichten äussern, umso mehr Gewicht gibt uns das bei den Verhandlungen mit Bund und Kanton.»

Die Umfrage wird elektronisch durchgeführt. Gemeindepräsident Dieter Schaltegger: «Alle volljährigen Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde erhalten in den nächsten Wochen einen Brief mit der Einladung für die Umfrage.» Mit der Einladung verbunden sind ein Link sowie ein QR-Code, mit dem die Umfrage auf dem Mobiltelefon, am Tablet oder am Computer gestartet werden kann. Während vier Wochen hat die Bevölkerung dann Zeit, den Fragebogen auszufüllen. – Und wer keinen Computer oder kein Mobiltelefon hat? Der Gemeindepräsident ist überzeugt, dass in diesem Fall die Nachbarschaftshilfe funktioniert. In der Not gebe es auch auf der Gemeindeverwaltung Unterstützung.

Die Anonymität wird gewährleistet. Die Umfrage wird bis in die Sommerferien hinein durchgeführt und anschliessend ausgewertet. «Wir streben an, nach den Ferien über die Resultate zu informieren», sagt Schaltegger. Diese hätten für den Gemeinderat zwar keinen zwingenden Charakter im Sinne eines rechtlich bindenden Verhandlungsmandates, «aber wir fragen die Bevölkerung natürlich nicht, was sie zu den verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit dem Tiefenlager denkt, um dann das Gegenteil davon zu tun».

red

