Richtplan genehmigt – Gemeinden rücken auf dem Plan näher zusammen Mit Niederglatt hat auch die letzte Gemeinde Ja zum gemeinsamen Richtplan von Oberglatt, Niederhasli und Niederglatt gesagt. Fabian Boller

Die drei Nachbargemeinden Niederhasli, Niederglatt und Oberglatt gestalten ihre Raumplanung gemeinsam. Foto: Archiv

Nun steht definitiv fest, wie die Zukunft der drei Gemeinden Oberglatt, Niederglatt und Niederhasli aussieht – zumindest was die Raumplanung angeht. So hat die Gemeinde Niederglatt als letzter der drei Partner am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung mit grosser Mehrheit Ja zum gemeinsamen Richtplan ONN gesagt. Dieser wird damit rechtskräftig. 71 Stimmberechtigte (2,4 Prozent) waren an der Versammlung anwesend.