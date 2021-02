Mieterlass im Unterland – Gemeinden verzichten oft auf Mieten von Restaurants Viele Gemeinden vermieten Liegenschaften an Gewerbebetriebe. Im Unterland zeigen sich einige kulant und erlassen Restaurants für Januar und Februar die Mieten ganz oder teilweise. Florian Schaer

Im Landgasthof Breiti im Winkler Dorfzentrum läuft praktisch nichts. Die Küche bereitet derzeit nur Mittagessen für den Bachenbülacher Schulhort zu. Sibylle Meier

Einen Gasthof durch die Coronakrise zu führen, ist schwierig. Auch für den 41-jährigen Fatih Buhurcu. Er hatte den neuen Mietvertrag mit der Gemeinde Winkel für den Landgasthof Breiti per 1. November unterzeichnet – und startete, so schreibt der Gemeinderat, den widrigen Umständen zum Trotz sogar relativ gut. Doch mit den anhaltenden Gastrorestriktionen sieht es nicht rosig aus. Auch wenn der Hotel-Teil derzeit geöffnet halten darf, Gäste sind laut Buhurcu derzeit keine da. Seit Anfang Jahr kann er Mittagessen an den Hort der Primarschule in Bachenbülach liefern, Winkel soll noch hinzukommen, so führt der Wirt aus. Doch nun stehen bereits wieder Schulferien vor der Tür und damit macht auch dieser Teil des gastronomischen Angebots Pause.