Bassersdorf ändert «Verfassung» – Gemeindeordnung kommt auf den Prüfstand In Bassersdorf dreht sich alles um eine neue «Verfassung». Bevor die Urnenabstimmung erfolgt, wird das Regelwerk am Donnerstag an einer Gemeindeversammlung nochmals zur Debatte gestellt. Christian Wüthrich

Vor dem Gemeindehaus von Bassersdorf zeichnen Autos Lichtspuren um den Kreisel. Archivfoto: Balz Murer

Das vom Gemeinderat eingeforderte Echo war mehr als deutlich wahrnehmbar, und es hatte auch Folgen. Nun liegt in Bassersdorf der überarbeitete Vorschlag der neuen Gemeindeordnung vor. Noch ist nichts endgültig festgelegt.

Rund hundert Anpassungs- und Korrekturvorschläge zur neuen Gemeindeordnung hatten Parteien, Kommissionen sowie Privatpersonen bei ihrer kommunalen Regierung deponiert. Jetzt liegt der angepasste Vorschlag auf dem Tisch und soll ein letztes Mal diskutiert werden, bevor das Regelwerk am 13. Juni an die Urne kommt. Dazu findet am Donnerstag eine vorberatende Gemeindeversammlung (neu: 19 Uhr, BXA-Sportanlage) statt.