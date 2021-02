Kapo übernimmt in Buchs – Gemeindepolizei Regensdorf zieht Patrouillen aus Buchs ab Der Gemeinderat hat die Leistungen der Gemeindepolizei Regensdorf nicht aufstocken wollen. Worauf Regensdorf den Vertrag gekündigt hat. Anna Bérard

Die Gemeindepolizei Regensdorf patrouilliert nicht mehr in Buchs. Das Bild zeigt eines ihrer Fahrzeuge in Regensdorf. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Während 240 Stunden waren zwei Polizisten der Gemeindepolizei Regensdorf in Buchs auf Patrouille im Jahr 2020. Regensdorf hat der Gemeinde Buchs also 480 Stunden verrechnen können. Für Regensdorf wäre das Minimum jedoch 1200 Stunden, um einen wirklich guten Dienst in der Nachbargemeinde zu erbringen. Regensdorf ist darum über die Bücher gegangen. Der Gemeinderat hat den Dienstleistungsvertrag per 31. Dezember 2020 gekündigt und dem Gemeinderat Buchs einen Vollanschlussvertrag offeriert. Doch Buchs will den Polizeidienst vorerst nicht ausbauen und hat das Angebot abgelehnt. «Wir haben die Zusammenarbeit mit Buchs sehr geschätzt und würden uns freuen, wenn es wieder einmal dazu kommt», sagt Karin Lomartire, Leiterin Sicherheit der Gemeinde Regensdorf.