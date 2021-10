Neuwahlen in Schöfflisdorf – Gemeindepräsident Alois Buchegger kandidiert nicht mehr Der Schöfflisdorfer Gemeindepräsident ist nicht amtsmüde. Doch nach insgesamt 22 Jahren Tätigkeit im Gemeinderat will er Jüngeren Platz machen. Barbara Gasser

Alois Buchegger kandidiert im kommenden März nicht mehr als Gemeindepräsident in Schöfflisdorf. Foto: Francisco Carrascosa

«Jede Person, die sich überlegt, Mitglied des Gemeinderats zu werden, sollte ein halbes Jahr schnuppern können», sagt Alois Buchegger. Dann würden sie sehen, wie vielfältig, abwechslungsreich und spannend ein solches Engagement ist. Weil das nicht möglich ist, will er das persönliche Gespräch suchen, um mögliche Kandidierende zu überzeugen. In Schöfflisdorf kommt es zu mehreren Wechseln. Ausser dem Gemeindepräsidenten treten auch Sozialvorsteher und Vizepräsident Stefan Fivian sowie Ressortvorsteherin Gesundheit und Umwelt, Irene Oswald, nicht mehr an. Je zwei Rücktritte sind bei der Rechnungsprüfungskommission und bei der Sozialbehörde zu verzeichnen.