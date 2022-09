Freienstein-Teufen auf dem letzten Platz – Gemeindepräsident erklärt, warum das Dorf besser ist als sein Rating Die «Handelszeitung» hat eine Rangliste der Gemeinden publiziert. Ein Blick in die Kriterien erklärt, weshalb Freienstein-Teufen im Unterland auf dem letzten Platz landete. Manuel Navarro

Die Tössegg in Freienstein-Teufen weiss mit einer schönen Flusslandschaft aufzutrumpfen. Just die schöne Natur gab jedoch auch Abzüge im Gemeinderanking. Foto: Balz Murer

Die Gemeinde Freienstein-Teufen landete in einem Ranking der «Handelszeitung» vergangene Woche im Unterland auf dem letzten Platz. Schweizweit bewegt sie sich mit Rang 436 von 944 im Mittelfeld. «Das ist durchaus nachvollziehbar», sagt Gemeindepräsident Oliver Müller. «In vielen Bereichen bewegen wir uns in der Schweiz im Durchschnitt, das wissen wir. Das zeigt sich beispielsweise auch, wenn man den vergangenen Abstimmungssonntag anschaut. Wenn man wissen will, wie der Durchschnitt abgestimmt hat, kann man einfach nach Freienstein-Teufen schauen», sagt Müller.