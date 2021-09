Nur zwei Gemeinderäte wollen wieder – Gemeindepräsident von Eglisau tritt nicht mehr an Für drei von fünf Mitgliedern des Eglisauer Gemeinderats wird die laufende Amtsdauer die letzte sein. Auch Präsident Peter Bär stellt sich nicht mehr zur Wahl. Daniela Schenker

Gemeindepräsident Peter Bär möchte jüngeren Kräften Platz machen. Foto: Francisco Carrascosa

Am 27. März 2022 steht im Kanton Zürich der erste Wahlgang für die neue Legislatur an. Nun legen die bisherigen Eglisauer Gemeinderäte die Karten zu ihrer politischen Zukunft offen. Mit Gemeindepräsident Peter Bär (Fokus Eglisau), Werner Graf (parteilos) und Elisabeth Villiger (Fokus Eglisau) treten drei von fünf Behördenmitgliedern nicht mehr an. Weitermachen möchten Thomas Laufer (parteilos, heute Ressort Soziales und Jugend) und Nicolas Wälle (parteilos, heute Ressort Finanzen, Liegenschaften und Umwelt). Für Laufer wäre es die fünfte Amtsperiode, für Wälle die zweite.