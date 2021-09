Ernst Gassmann hört auf – Gemeindepräsident von Glattfelden tritt nicht mehr zur Wahl an 34 Jahre lang hat sich der FDP-Politiker für die Gemeinde zur Verfügung gestellt. Nun hat er angekündigt, dass er für die Wahlen im nächsten Jahr nicht mehr kandidieren wird. Manuel Navarro

2014 wurde Ernst Gassmann zum Gemeindepräsidenten von Glattfelden gewählt. Nach zwei Amtsperioden und 34 Jahren auf der Politbühne der Gemeinde wird er nächstes Jahr nicht mehr antreten. Foto: Urs Brunner

Glattfelden wird im nächsten Jahr einen neuen Gemeindepräsidenten wählen. Ernst Gassmann, der bisherige, tritt nach zwei Amtsperioden nicht mehr zur Wahl an.

Mit Gassmann tritt ein Mann von der politischen Bühne von Glattfelden ab, der während langer Zeit in die Geschicke der Gemeinde involviert war. Am 6. September 1987 wurde Gassmann in die Rechnungsprüfungskommission (RPK) gewählt. In der RPK war er bis 2006, zwölf Jahre davon als Präsident. Anschliessend wechselte er in den Gemeinderat. «34 Jahre, davon die letzten Jahre als Gemeindepräsident, sind eine lange Zeit», sagt Gassmann denn auch. «Ohne Termindruck und ohne 24 Stunden am Tag während 365 Tagen im Jahr für die Öffentlichkeit verfügbar zu sein, wird eine neue Erfahrung für mich sein, auf die ich mich sehr freue.»