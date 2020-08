Wahlen in Rüdlingen – Gemeindepräsident wiedergewählt Der alte und neue Gemeindepräsident in Rüdlingen heisst Martin Kern. Fabian Boller

Im Kanton Schaffhausen wurden am Sonntag die Gemeindepräsidien neu besetzt Bild: Archiv

Im Kanton Schaffhausen standen am Sonntag Gesamterneuerungswahlen für die Gemeinde- und Schulpräsidien an. In Rüdlingen wurde der amtierende Gemeindepräsident mit 298 Stimmen wiedergewählt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht.

Auch Fredy Meier wurde als Präsident des Schulverbands Buchberg-Rüdlingen bestätigt. Er erhielt 505 Stimmen. Auch hier gab es keine Kampfwahl. Die Erneuerungswahlen für die übrigen Behördenmitglieder finden am 25. Oktober statt.