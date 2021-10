Wahlen 2022 – Gemeindepräsidentin von Hochfelden tritt nicht mehr an Nach 12 Jahren im Gemeinderat wird Gemeindepräsidentin Simone Caneppele nicht mehr kandidieren. Ein Mann hat bereits Interesse an der Nachfolge angemeldet. Daniela Schenker

Auch wenn sich Gemeindepräsidentin Simone Caneppele bisweilen mit unangenehmen Vorkommnissen beschäftigen musste, zum Beispiel als Vandalen 2015 beim Gemeindehaus eine Stele zerstörten, zieht sie eine sehr positive Bilanz ihrer Amtszeit. Bild: Madeleine Schoder

Von fünf Mitgliedern des Hochfelder Gemeinderats wollen vier weitermachen: Stefan Bickel, Stefan Egger, Beat Goldmann und Boris Meyer. Zwei Frauen haben ihr Interesse an einem Gemeinderatssitz angemeldet: Eva Albrecht (bisher Schulpflegepräsidentin) und Carina Holbein (bisher Mitglied der Sozialbehörde). Nicht mehr zur Verfügung stehen wird einzig Gemeindepräsidentin Simone Caneppele. Schon jetzt zeichnet sich also eine Kampfwahl ab. Es ist möglich, dass sich noch weitere Kandidierende melden. «Mit der nun publizierten Übersicht der Vakanzen soll den politischen Interessierten frühzeitig angezeigt werden, für welche Behördenämter es Personen zu rekrutieren gilt», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.