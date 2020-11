Ersatzwahl angeordnet – Gemeinderat aus Bachs tritt zurück Nach 10 Jahren im Bachser Gemeinderat hat Heinz Meierhofer sein Amt abgelegt.

Bachs sucht bis am 16. Dezember Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge von Heinz Meierhofer. Foto: Sibylle Meier

Der Gemeinderat von Bachs hat mitgeteilt, dass Heinz Meierhofer aus gesundheitlichen Gründen per sofort zurücktritt. Seine Entlassung aus dem Gemeinderat wurde vom Bezirksrat genehmigt. Eine Ersatzwahl für seine Nachfolge und den Rest der Amtsdauer 2018–2022 ist bereits in Vorbereitung.

Meierhofer wurde 2010 in den Gemeinderat gewählt und leitete in seinen ersten zwei Amtsperioden die Ressorts Liegenschaften und Gesundheit. In der laufenden Amtsperiode gab er das Ressort Liegenschaften ab und übernahm den Bereich Soziales. Bis Meierhofers Nachfolge geklärt ist, werden Emanuel Hunziker und Thomas Späni die Ressorts Gesundheit respektive Soziales zwischenzeitlich übernehmen.

Wahlvorschläge für die Ersatzwahl können bis am 16. Dezember 2020 beim Gemeinderat eingereicht werden.

red