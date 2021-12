Kandidatur als Gemeindepräsident – Gemeinderat aus Niederweningen strebt das Präsidium an Der bisherige Vizepräsident Mark Staub will die Nachfolge von Gemeindepräsidentin Andrea Weber antreten. Barbara Gasser

Mark Staub ist bereit, das Gemeindepräsidium in Niederweningen zu übernehmen. Foto: PD

Wird Mark Staub bei den Erneuerungswahlen im kommenden März als Gemeindepräsident gewählt, will er sein Arbeitspensum reduzieren. Er ist in der IT-Branche tätig und arbeitet im Moment 100 Prozent. «Mir ist klar, dass das nicht möglich ist, sollte ich das Amt übernehmen», sagt er. Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes. Zu seinen Hobbys zählen Theaterspielen – er ist im Vorstand der Bühne Wehntal –, Gärtnern und Reisen.

Er werde aus seinem Umfeld immer wieder gefragt, warum er bereit sei, sich für ein Gemeindeamt einzusetzen, bei dem es kaum Lorbeeren zu gewinnen gebe. «Als überzeugter Anhänger unseres Milizsystems bin ich gern bereit, meinen Teil zu einem funktionierenden Ganzen beizutragen.» Er sei grundsätzlich überzeugt vom Demokratieverständnis in der Schweiz und vom föderalistischen Staatsaufbau. Er hat aber auch die Erfahrung gemacht, dass es mühsam sein kann, bis ein Kompromiss auf dem Tisch liegt. «Wenn dann eine mehrheitsfähige Lösung bereit ist, kann darauf aufgebaut werden.»

Zur eigenen Meinung stehen

Staub sagt, er finde Gemeindepolitik spannend, weil sie auf dem Boden der Realität stattfinde. «Auseinandersetzungen sollen und müssen geführt werden. Dazu gehört auch, zu der eigenen Meinung zu stehen, auch wenn sie keine Mehrheit findet.»

Seit 2014 ist Staub im Gemeinderat tätig, seit 2018 als Vizepräsident. Kontinuität sei ihm wichtig, deshalb wolle er weiterführen, was Andrea Weber in die Wege geleitet hat. «Ich bin gewillt, im Gemeinderat weiterhin mit Energie, Willen und Freude zu wirken. Der Hintergrund dafür ist mein bisheriges Engagement – auch in anderen Gremien.» Als grundlegende Ziele, die er noch nicht im Detail erarbeitet hat, nennt Staub die Vereinfachung von Reglementen, zum Beispiel die BZO oder das Krippenreglement, die Weiterführung der Digitalisierung sowie die Zusammenarbeit mit den anderen Wehntaler Gemeinden.

