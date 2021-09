Wahlen 2022 – Gemeinderat Buchs tritt ohne Ruedi Meier wieder an Fünf der sechs Mitglieder des Gemeinderats Buchs wollen ihr Amt weiterführen. Nur der frühere Gemeindepräsident kandidiert nicht mehr. Anna Bérard

Im Buchser Gemeinderat sind (von links) Urs Eberhard, Markus Schön, Ruedi Meier, Nadja Meyer, Beat Vogt und Gemeindepräsident Pascal Schmid. Foto: PD

Die Wahlen im März 2022 dürften in Buchs keine grossen Wellen schlagen. Es sieht ganz nach Kontinuität aus: Denn vier der fünf Gemeinderatsmitglieder stellen sich für die neue Amtsperiode bis 2026 zur Wahl. Es sind dies der Präsident Pascal Schmid (parteilos) und die Ratsmitglieder Urs Eberhard (Überparteiliches Wahlforum), Nadja Meyer (parteilos) und Markus Schön (SVP). Auch der Primarschulpräsident Beat Vogt (parteilos), der den sechsten Platz im Gemeinderat einnimmt, will nochmals eine Legislatur anhängen.

Meier will Jüngeren Platz machen

Ruedi Meier aber hat sich zum Rücktritt entschieden. «Ich bin nun 72-jährig und will für Jüngere Platz machen», sagt er auf Anfrage. Meier prägte Buchs vor zwanzig Jahren als Gemeindepräsident. Er sass von 1990 bis 1994 im Gemeinderat und übernahm 1994 das Präsidium, das er bis 2002 innehatte. Zwölf Jahre später, 2014, wählten ihn die Buchserinnen und Buchser erneut in den Gemeinderat. Meier führte mit seinem Bruder einen Gemüsebaubetrieb in Buchs, den nun seine Neffen weiterführen.

Auch bei der Primarschulpflege kommt es kaum zu grossen Änderungen. Vier von fünf Personen wollen ihr Amt behalten. Einzig Katrin Stejskal hat ihren Rücktritt auf die neue Legislatur erklärt. Nicole Bühler, Thomas Schumacher, Ursula Wettstein und der Präsident Beat Vogt wollen wieder kandidieren.

Bei der Rechnungsprüfungskommission (RPK) hingegen steht ein Wechsel an. Drei der fünf Mitglieder treten zurück: Thomas Broger, Markus Langmeier und auch RPK-Präsident Walter Meier. Patrick Kuhn und Markus Meier wollen weitermachen, Patrick Kuhn will das Präsidium übernehmen.

Bei der Sozialbehörde kommt es vermutlich ebenfalls nicht zum grossen Wechsel. Auch da hat nur ein Mitglied den Rücktritt erklärt, Marianne Langmeier. Jacqueline Heinz, Fritz Meier und Arnold Wettstein wollen ihr Amt behalten.

Beim Wahlbüro hingegen wollen alle vierzehn Mitglieder weitermachen: Morena Delgado, Christina Disler, Anita Gottraux, Yvonne Köhli, Renate Loretan, Yvonne Lüscher, Alessia Neuschwander, Sébastien Pilet, Daniel Schmid, Monika Schmidt, Nadine Silva, Martha Steiner, Katrin Studer und Tim Vetterli. Sie werden durch den Gemeinderat gewählt.

Der Gemeinderat Buchs hat das Datum für die Wahlen auf dem Sonntag, 27. März 2022, festgelegt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 15. Mai statt.

