Gemeindeversammlung Regensberg – Gemeinderat darf Parkhaus mit Wohnungen planen In Regensberg gibt es Zustimmung zu einem für die Gemeinde wichtigen Projekt. Ein Objektkredit für ein Parkhaus mit Wohnungen obendrauf wurde genehmigt. Astrit Abazi

So sah der Parkplatz Schneggi noch vor dem Felssturz aus. Foto: Sibylle Meier

Der Gemeinderat von Regensberg durfte sich an der Gemeindeversammlung vom Mittwochabend nach rund zweieinhalb Stunden über einen Etappenerfolg freuen. Neben dem Budget 2022 stand lediglich ein weiteres Geschäft auf der Traktandenliste. Dieses hatte es aber in sich: Es ging um den Objektkredit in der Höhe von 61’500 Franken für ein Parkhaus mit fünf Wohnungen. Nach langen Diskussionen und vielen Fragen an Gemeindepräsident Matthias Reetz kam es zur Schlussabstimmung: Von den 72 anwesenden Stimmberechtigten (22,8 Prozent) stimmten 49 Ja, womit der Kredit genehmigt wurde.