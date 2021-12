Gemeindeversammlung Regensberg – Gemeinderat darf Parkhaus mit Wohnungen planen Die Regensbergerinnen und Regensberger haben den Objektkredit für das wichtige Bauprojekt genehmigt. Astrit Abazi

So sah der Parkplatz Schneggi vor dem Felssturz vom Mai 2019 aus. Hier könnte bald ein Parkhaus stehen. Foto: Sibylle Meier

Der Gemeinderat von Regensberg durfte sich an der Gemeindeversammlung vom Mittwochbend nach rund zweieinhalb Stunden auf einen Teilsieg freuen. Neben dem Budget 2022 stand lediglich ein weiteres Geschäft auf den Traktanden: ein Objektkredit für ein Parkhaus mit fünf Wohnungen in der Höhe von 61’500 Franken. Nach langen Diskussionen und vielen Fragen an Gemeindepräsident Matthias Reetz kam es zur Schlussabstimmung: Von den 72 anwesenden Stimmberechtigten stimmten 49 Ja, womit der Kredit genehmigt wurde.

Schulpräsidentin Katrin Reiter befürwortete zwar den Bau von Wohnungen, äusserte aber Bedenken über den hohen Mietzins aus. Im Oktober hatte der Gemeinderat einen geschätzten Mietpreis von rund 2850 Franken präsentiert. Wie das Parkhaus mit Wohnungen aber im Detail aussehen wird, kann man heute noch nicht sagen. Der Gemeinderat rechnet damit, bis Ende Juni 2022 ein fertiges Projekt ausgearbeitet zu haben. Auch soll bis dann abgeklärt werden, wie viele Parkplätze im Parkhaus verkauft werden können. Läuft alles nach Plan, findet im September 2022 eine vorberatende Gemeindeversammlung und anschliessend im November eine Urnenabstimmung statt.