Dietlikon macht vorwärts – Gemeinderat ebnet das Terrain für Tempo 30 Mit einiger Verspätung hat die Gemeinde Dietlikon ihren neuen Verkehrsrichtplan vorgelegt. Dieser ist vor allem eins: ein klares Bekenntnis zu Tempo 30. Christian Wüthrich

Der Grundsatzentscheid für Tempo 30 in Dietlikon ist gefallen. Im Gegenzug sollen bei der Umsetzung der neuen Zonen die bestehenden Bremselemente wie «Kissen» und Schwellen da und dort verschwinden. Bild: Christian Wüthrich

Die Überzeugung für tiefere Tempi in den Quartieren musste in Dietlikon lange reifen. «Wir waren schon fast Exoten in der Umgebung», sagt Gemeinderat Philipp Flach (SP) zum späten Grundsatzentscheid der örtlichen Exekutive für Tempo 30.