CBD-Hanf aus Rorbas – Gemeinderat gibt Segen für Indoor-Hanfanlage Das kommt nicht oft vor: In der Gemeinde Rorbas soll eine Halle zur CBD-Hanfplantage umgebaut werden. Dahinter steht ein Lieferservice aus Glattbrugg. Sharon Saameli

Rorbas erhält eine neue Indoor-Hanfplantage: Die Baubewilligung ist erteilt. Foto: Francisco Carrascosa

Sie heissen Purple Haze, Super Amnesia oder einfach: Therapy Vol. 2. Die verschiedenen CBD-Hanfsorten sind seit nunmehr vier Jahren in der Schweiz legal und werden auch hierzulande produziert. In Rorbas hat der Gemeinderat nun die Baubewilligung für eine Indoor-Hanfplantage erteilt. Die Hanfanlage soll in den Hallen an der Heerensteigstrasse 1 in Rorbas errichtet werden – im selben Hause also wie der Kaffeemaschinenlieferant Lavazza-Lester, die Garage Kryeziu und das Betonbauunternehmen Spasic Betonabbau.