Stadel – Gemeinderat lehnt eine Pistenverlängerung ab Der Gemeinderat Stadel spricht sich gegen eine Pistenverlängerung aus. Denn diese würde dem Ort mehr Lärm bringen.

Am 19. Juni hat der Zürcher Kantonsrat mit der Debatte über den zustimmenden Antrag des Regierungsrates zur Pistenverlängerung beim Flughafen Zürich begonnen. Am Mittag wurde die Debatte unterbrochen, die Mitglieder des Kantonsrates gingen auf ihre Fraktionsausflüge, und die Debatte wird erst nach den Sommerferien wieder aufgenommen. Diese etwas längere Pause nützt der Gemeinderat von Stadel, um seine Position zur Pistenverlängerung zu veröffentlichen. In einem Wort zusammengefasst: Nein.

Mit den geplanten baulichen Massnahmen soll, gemäss Flughafen Zürich AG, die Abwicklung des Flugverkehrs verbessert und damit die Sicherheit am Flughafen erhöht werden. «Der Gemeinderat Stadel lehnt die gewünschten Verlängerungen der Piste 28 um 400 m nach Westen und der Piste 32 um 280 m nach Norden ab», heisst es in einer Mitteilung zum Thema. Der Gemeinderat sei der Meinung, dass die Verlängerungen neben positiven Aspekten vor allem zu einer deutlichen Zunahme der Lärmbelastung und damit zu einer weiteren Abnahme der Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner im Osten und im Norden des Flughafens führen würden. «Gleichzeitig soll der bereits heute privilegierte Süden praktisch vollständig vom Fluglärm entlastet werden, was klar gegen eine gerechte Verteilung des Fluglärms spricht.»

Der Gemeinderat Stadel erwarte vom Kantonsrat als Vertreter der Bevölkerung, dass er der fairen Fluglärmverteilung hohe Priorität einräume. Die Gemeinde Stadel werde in den kommenden Jahren und Jahrzehnten durch das geplante geologische Tiefenlager für radioaktive Abfälle Emissionen tragen müssen. «Entsprechend darf keine weitere zusätzliche Lärmbelastung zur Minderung der Wohnqualität führen.»

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.