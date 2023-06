Stadel – Gemeinderat muss noch mal über die Bücher Die Jahresrechnung 2022 wurde angenommen. Ein Antrag auf Anpassung der Behördenbesoldungen wurde hingegen zurückgewiesen. Astrit Abazi

Der Gemeinderat von Stadel will die Besoldungsverordnung anpassen und legte den 38 anwesenden Stimmberechtigten (2,3 Prozent Stimmbeteiligung) an der Gemeindeversammlung vom Montag, 12. Juni, einen entsprechenden Antrag vor. Von der Anpassung wären in erster Linie die Mitglieder des Gemeinderats betroffen: Ein Mitglied soll jährlich 12’000 anstelle von wie bisher 7427 Franken erhalten. Der Zuschlag für das Präsidium soll ebenfalls von bisher 7427 auf 10’000 Franken erhöht werden. Das Vizepräsidium soll künftig einen Zuschlag von 2500 Franken erhalten (bisher 2122 Franken). Die Besoldung für die verschiedenen Geschäftsfelder soll ebenfalls um jeweils 134 bis 439 Franken erhöht werden.

Die Anpassungen begründet der Gemeinderat damit, dass die Besoldung in Stadel im Vergleich mit den Nachbargemeinden eher im unteren Bereich liegt. Zudem seien die zeitlichen Anforderungen an die Behördenmitglieder in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Zur Abstimmung kam es jedoch nicht: Anwesende kritisierten, dass die Grundlage, auf der die Erhöhungen basieren, zu dürftig dargelegt wurde. Ein Antrag auf Zurückweisung wurde knapp angenommen, womit der Gemeinderat nun einen neuen Antrag ausarbeiten muss. Dieser wird voraussichtlich an der Gemeindeversammlung im Dezember zur Abstimmung kommen.

Für weniger Diskussionsstoff sorgte die Jahresrechnung 2022. Bei einem Gesamtaufwand von 9,7 Millionen Franken schloss Stadel mit einem Plus von rund 1,1 Millionen Franken. Der Gemeinderat hatte ein Minus von rund 536’000 Franken budgetiert. Grund für die Abweichung waren deutlich höhere Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern. Die Rechnung wurde einstimmig angenommen.

