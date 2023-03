Geplante Pistenverlängerung – Gemeinderat Niederhasli greift Kommission des Kantonsrats an In Niederhasli ist man angesäuert. Eine Kommission des Kantonsrats hat die Meinung der Gemeinde zur Pistenverlängerung nicht eingeholt. Andere wurden gefragt.

Der Gemeinderat Niederhasli ist nicht erfreut über das Vorgehen einer kantonsrätlichen Kommission bei der Pistenverlängerung.

Foto: Sibylle Meier

Mitteilungen von Gemeinderegierungen sind im Tonfall meist zurückhaltend. Aus dem aktuellen Schreiben aus Niederhasli wird aber doch klar, dass der Gemeinderat alles andere als begeistert ist von einer Kommission des Kantonsrats. Oder präziser gesagt: Man fühlt sich übergangen. Aber der Reihe nach.

Es fängt an mit dem Dossier «Verlängerungen Pisten 28 und 32» beim Flughafen Zürich-Kloten. Dieses liegt seit einigen Monaten zur Vorberatung bei der kantonsrätlichen Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt (Kevu). «Das Gremium hat im vergangenen Dezember 2022 offenbar beschlossen, gewissen Verbänden und Gemeinden Gelegenheit zur Stellungnahme zu bieten», teilt nun der Gemeinderat Niederhasli mit. «Diese Rückmeldungen dienen der Kommission dann wohl als Grundlage für ihre Entscheide zuhanden des Kantonsrats.»

Einzelne Gemeinden hätten dieses Angebot genutzt und ihre Stellungnahmen im Januar 2023 auch der Öffentlichkeit kundgetan. Und dann kommt das, was in Niederhasli Ärger auslöst: «Bedauerlicherweise wurde die Gemeinde Niederhasli nicht in dieses Verfahren miteinbezogen.» Die Kevu verkenne offenbar die heutige Ausgangslage sowie die Auswirkungen möglicher Pistenausbauten auf das Niederhasler Gemeindegebiet. Befürchtet wird, dass sich der Blickwinkel dieses Gremiums in Richtung Westen verflüchtige und anderen Himmelsrichtungen schlicht erhöhte Priorität zugeordnet werde. Es sei festzuhalten, dass die beiden Ortsteile Oberhasli und Nassenwil bereits heute durch den Immissionsgrenzwert und teilweise gar durch den Alarmwert beeinträchtigt sind und sich diese Gebiete vollständig innerhalb der Abgrenzungslinie befinden.

Für eine Lärmreduktion …

Weiter schreibt der Gemeinderat, er setze sich «in Abwägung zum wirtschaftlichen Stellenwert des Landesflughafens seit Jahren zum Schutz seiner Bevölkerung für eine Reduktion der Fluglärmbelastung auf dem Gemeindegebiet ein». Die Gemeinde Niederhasli zähle denn auch seit Jahren zu den aktuell 51 Mitgliedsgemeinden des Schutzverbands der Bevölkerung um den Flughafen Zürich (sbfz). Ebenso engagiere sie sich in der Interessengemeinschaft der Gemeinden im Westen des Flughafens Zürich-Kloten (IG West) um die spezifischen Bedürfnisse der Bevölkerung im Westen des Flughafens. Seit Anfang November 2022 hat sie bei der IG West in der Person des Gemeindepräsidenten wieder den Vorsitz inne.

… und gegen eine Pistenverlängerung

Der Gemeinderat Niederhasli lehnt auch in seiner neuen Zusammensetzung die geplanten Pistenverlängerungen ab. Seitens der Flughafenbetreiberin stehen bei diesem Projekt die Erhöhung der Sicherheitsmarge sowie die Verbesserung der betrieblichen Abläufe im Vordergrund. Der Gemeinderat sei jedoch überzeugt, dass die Pistenverlängerungen vor allem nachts eine wesentliche Kapazitätssteigerung des Flughafens nach sich ziehen würden. «Der Lärmteppich würde sich unweigerlich vergrössern und sich räumlich verschieben. Mit einem alternativen Betriebskonzept, welches anlehnend an das Nordkonzept tagsüber beispielsweise Südstarts geradeaus ermöglichen würde, könnte der Betrieb beispielsweise auch ohne Pistenverlängerungen optimiert werden.»

Bei seiner politischen Haltung zum Betrieb des Flughafens orientiere sich der Gemeinderat weiterhin an den Eckwerten des sbfz, welche vordergründig eine Gleichbehandlung aller Regionen und Gemeinden im Einzugsgebiet des Flughafens bei der Verteilung des Fluglärms verlangen. Wie der sbfz wünsche sich auch der Gemeinderat vom Flughafen Qualität vor Quantität. «Der Flughafen Zürich soll sich auf die Abwicklung von Flugbewegungen mit volkswirtschaftlich grossem Nutzen konzentrieren.»



red

