Nach Kündigungen auf Verwaltung – Gemeinderat von Boppelsen wirft nach Reibereien das Handtuch Florian Fingerhuth ist nicht mehr im Gemeinderat. Der Grund sind Differenzen in der Personalführung. Vorangegangen ist eine Kündigung auf der Verwaltung. Anna Bérard

Drei der fünf Mitarbeitenden verlassen die Gemeindeverwaltung Boppelsen. Foto: Sibylle Meier

Im idyllischen Boppelsen am Lägernsüdhang haben Unstimmigkeiten im Gemeinderat zu einem Rücktritt geführt. Finanzvorstand Florian Fingerhuth ist auf eigenen Wunsch und per sofort als Mitglied des Gemeinderats zurückgetreten, wie die Gemeinde am 24. März auf ihrer Website vermeldet.

Als Grund werden unterschiedliche Auffassungen in Sachen Personalführung und Personalrecht genannt. Laut der Meldung hat Fingerhuth das Rücktrittsgesuch bereits am 28. Februar eingereicht, und der Bezirksrat hat es am 9. März genehmigt. Fingerhuth hat im Juli 2018 sein Amt im Gemeinderat angetreten und das Ressort Finanzen und Steuern geführt.

Unstimmigkeiten dauern schon länger an

Der Rücktritt von Florian Fingerhuth kommt nicht ohne Vorankündigung. Seit Amtsbeginn war er erster Vizepräsident des Gemeinderats, bis er im November 2022 überraschend vom Vizepräsidium zurücktrat. Den Schritt begründete er damals schon mit unterschiedlicher Auffassung in Sachen Personalführung und Personalrecht, wie im darauf folgenden Sitzungsbericht der Behörde zu lesen war. Der eigentliche Grund für die Differenzen: Man war sich nicht einig, wie es mit einer langjährigen Mitarbeiterin auf der Gemeindeverwaltung weitergehen sollte.

Gemeinderat kündigt der Finanzleiterin

Der Gemeinderat hat der Leiterin Finanzen und Steuern die Kündigung ausgesprochen. Sie musste nach 23 Jahren auf der Gemeindeverwaltung Boppelsen gehen. Die Behörde erklärte den Entscheid mit Problemen bei der Finanzverwaltung, die nach Gesprächen mit der betroffenen Mitarbeiterin, einer externen Analyse und anschliessender Personalaufstockung nicht vollständig gelöst werden konnten. Offenbar ging es um angehäufte Überzeiten und Ferienguthaben von über einem Jahr.

Zwei aus der Verwaltung gehen ebenfalls

Damit nicht genug. Nebst der Entlassung der Finanzleiterin kommt es auf der Gemeindeverwaltung zu zwei weiteren Abgängen: Die Leiterin Einwohnerdienste und der Sachbearbeiter Finanzen und Steuern haben ihre Stelle gekündigt. Die Leiterin Einwohnerdienste war wie die Finanzleiterin 23 Jahre bei der Gemeinde Boppelsen tätig, der Sachbearbeiter Finanzen rund zwei Jahre. Ob zwischen den Kündigungen und der Entlassung der Finanzleiterin ein Zusammenhang besteht, ist nicht bekannt.

Fakt ist: Für eine Gemeinde mit rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohnern sind drei Abgänge auf der Verwaltung ein grosser Brocken. Denn das Team in Boppelsen besteht hauptsächlich aus der Gemeindeschreiberin und vier Mitarbeitenden.

