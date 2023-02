Kritik an die Adresse des Kantons – Gemeinderat von Rafz verärgert über geplante Umleitung von Eglisau Der Gemeinderat von Rafz ist nicht einverstanden mit dem geplanten Sanierungsprojekt in Eglisau. Er fordert Änderungen. Manuel Navarro

Nur die Brücke sanieren und mit dem Rest der Ortsdurchfahrt von Eglisau warten? In diese Richtung gehen die Forderungen der Gemeinde Rafz. Foto: Raisa Durandi

Nicht nur die Gemeinden entlang der geplanten Umleitungsroute sind über das Projekt zur Sanierung der Ortsdurchfahrt von Eglisau verärgert. Auch der Norden des Unterlands, insbesondere der Gemeinderat von Rafz, übt Kritik. Er hat am Freitag in einer Medienmitteilung deutlich gemacht, welche Änderungen an den Plänen des Kantons aus Sicht der Rafzer Behörden notwendig sind.