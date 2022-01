Erneuerungswahlen im März – Gemeinderat von Regensberg stellt sich vollständig zur Wiederwahl Bei den Erneuerungswahlen des Gemeinderates von Regensberg kandidieren bislang lediglich bekannte Gesichter. Astrit Abazi

Im Regensberger Gemeinderat bleibt voraussichtlich alles beim Alten. Foto: Francisco Carrascosa

Im März stehen die Erneuerungswahlen für die Gemeindebehörden an. Während die Stimmberechtigten vieler Gemeinden die Qual der Wahl haben, sieht die Situation in Regensberg vergleichsweise simpel aus: fünf Sitze, fünf Kandidierende, alle amtierende Mitglieder. Damit dürfte sich im Regensberger Gemeinderat also nicht viel ändern. Bedenklich sei das aber nicht, findet Gemeindepräsident Mathias Reetz.