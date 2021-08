Stille Wahl – Gemeinderat von Regensberg wieder vollständig Der Informatiker Adrian Gleeson wurde in die Behörde gewählt. Erneut fand eine stille Wahl statt. Astrit Abazi

Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für politische Ämter ist in Regensberg nicht immer einfach. Foto: Francisco Carrascosa

In Regensberg wurde Informatiker Adrian Gleeson (parteilos, Jahrgang 1965) in stiller Wahl in den Gemeinderat gewählt und kommt für die ehemalige Gemeinderätin Sabina Vogel, die im Juni ihren Rücktritt ankündigte. «Wir sind natürlich froh, dass wir bald wieder komplett sein werden», sagt Gemeindepräsident Matthias Reetz. Ende dieser Woche läuft die Rekursfrist ab, danach wäre Adrian Gleeson offiziell Teil der Regensberger Behörde. Die Gemeinderatssitzung vom 6. September könnte dann in voller Besetzung durchgeführt werden. Derzeit ist das Ressort Hochbau, Forstwirtschaft, Land- und Volkswirtschaft vakant. Ob Gleeson dieses nahtlos übernehmen wird, werde erst bei der Neukonstituierung des Gemeinderates entschieden. Eine feste Belegung sämtlicher Ressorts sei aber unabdingbar: «Gerade im Hochbau laufen einige wichtige Projekte, wie die Felssicherung Schneggi, die wir so besser und schneller voranbringen können.»